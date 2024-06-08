В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского. Как проходит работа по выявлению активов украинских олигархов?

В Крыму национализируют квартиру олигарха и друга Зеленского Виталия Хомутынника

Квартира приятеля президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма включена в новый пакет национализации активов украинских олигархов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, в Госсовет Крыма поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.

В доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано Владимир Константинов глава парламента Крыма

Он пояснил, что речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.

Большая часть работы по национализации уже позади

Как рассказал Константинов, в новый пакет национализации вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, и еще ряд объектов, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии». Новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов были анонсированы еще в марте.

С осени 2022 года парламент Крыма принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. В феврале 2023 года Константинов сообщал, что под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

В списке украинских граждан, чье имущество перешло в собственность государства, числятся Ринат Ахметов, Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Среди этого имущества земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.

Ранее в Крыму национализировали квартиру Зеленского

В декабре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Ее рыночная стоимость составляла около 23,9 миллиона рублей. По итогам аукциона она была продана за 44,3 миллиона рублей. Власти пообещали отправить вырученные с продажи жилья средства бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО).

Новой владелицей недвижимости стала предпринимательница Ольга Липовецкая. В Москве она управляет агентством недвижимости и фирмой, занимающейся продажей стройматериалов. Супруг Липовецкой Иван Тучков стал известен из-за уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». Он защищал в суде бывшего гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Трехкомнатная квартира площадью 119,5 квадратного метра находится в ТСЖ «Император», в элитном доме с колоннами и панорамными окнами. Из комнат жилья открывается вид море и город. Кроме того, из квартиры можно выйти на крышу, где оборудована площадка для отдыха с бассейном.

Закон о национализации имущества россиян на Украине также приняла Верховная Рада. Документ касается граждан России, а также тех, кто связан со страной — проживает или ведет там свою основную деятельность.