Новые собственники оценили квартиру Зеленских

Новые владельцы квартиры Зеленских без ума от жилья в Крыму

Новая собственница без ума от бывшей квартиры президента Украины Владимира Зеленского в крымской Ливадии. Об этом aif.ru рассказал ее муж московский адвокат Иван Тучков.

Новые хозяева восхищены красивыми видами, открывающимися из квартиры, и рады, что в Крыму дети смогут дышать свежим воздухом. По словам Тучкова, для супругов происхождение квартиры выяснилось лишь в последний момент. При этом ажиотаж, возникший вокруг новой покупки, адвокат не понимает. «Мне все отзвонились, не понимаю, в чем такой резонанс, миллионы объектов на торгах находятся в России. Мы в последний момент узнали, чью квартиру купили», — поделился собеседник газеты.

Новой владелицей квартиры Зеленских стала предпринимательница Ольга Липовецкая. В Москве она управляет агентством недвижимости и фирмой, занимающейся продажей стройматериалов. Супруг Иван Тучков стал известен благодаря уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». Тучков защищал в суде бывшего гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Бывшая квартира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Она занимает 119,5 квадратного метра. Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленского 24 мая. Рыночная ее стоимость составляла около 23,9 миллиона рублей. По итогам аукциона она была продана за 44,3 миллиона рублей. Власти пообещали отправить вырученные с продажи жилья средства бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.