Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе

Квартира Зеленского в Крыму досталась жительнице Москвы за 44,3 млн рублей

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аукцион состоялся 30 октября. В торгах участвовали два человека — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей. Финальная цена превысила первоначальную на 20 миллионов.

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленского 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он подчеркнул, что выполнит свое обещание и не позволит врагам России зарабатывать в Крыму.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет около 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства пойдут на помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.