Названа стоимость национализированной квартиры Зеленского в Крыму

Константинов оценил национализированную квартиру Зеленского в Крыму в ₽24 млн

Рыночная стоимость квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму составляет примерно 23,9 миллиона рублей. Такую цену назвал в своем Telegram-канале глава парламента региона Владимир Константинов.

Около двух недель назад Константинов оценивал квартиру украинского президента в 200-300 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равняется от 19,3 до 28,9 миллиона рублей. Сейчас спикер парламента предложил создать в ней музей борьбы с нацизмом и посоветовал заняться этим вопросом новому собственнику.

В ближайшее время на торги также выставят недвижимое имущество, относившееся к крупным предприятиям, например «Новацентр». Сейчас стоимость сети строительных гипермаркетов оценивается примерно в 350,6 миллиона рублей.

Недвижимость Зеленского находится в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. В конце июля квартира была национализирована.