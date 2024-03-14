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12:53, 14 марта 2024Среда обитания

Квартира Зеленского в Крыму попала на видео

Опубликовано видео с квартирой президента Украины Владимира Зеленского в Крыму

Власти Ялты показали видео с квартирой президента Украины Владимира Зеленского в Крыму. Ролик опубликовали в Telegram-канале NEWS.ru.

На кадрах видно, что в просторных апартаментах проводится ремонт. Квартира площадью 119,5 квадратного метра находится в ТСЖ «Император», в элитном доме с колоннами и панорамными окнами. Из комнат жилья открывается вид море и город. Кроме того, из квартиры можно выйти на крышу, где оборудована площадка для отдыха с бассейном.

Всего в квартире Зеленского насчитывается три комнаты. В них выполнена отделка стен, частично установлена сантехника, но мебель во всех помещениях отсутствует.

Квартира больше не принадлежит украинскому президенту — новой владелицей недвижимости стала предпринимательница Ольга Липовецкая. В Москве она управляет агентством недвижимости и фирмой, занимающейся продажей стройматериалов. Супруг Липовецкой Иван Тучков стал известен из-за уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».

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      Нина Ташевская
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