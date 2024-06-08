Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:15, 8 июня 2024Культура

Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

Чеботина заявила, что завершит карьеру, если примут закон о дресс-коде на сцене

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина пригрозила завершить свою карьеру в случае, если будет принят закон о дресс-коде для артистов. Об этом девушка заявила в разговоре с журналистами, сообщает Telegram-канал Shot.

Певица заявила, что авторы инициативы не понимают, насколько бывает жарко и физически тяжело выступать на сцене. «Исполнять песни и материалы в живую жарко и физически тяжело настолько, что можно потерять сознание. Поэтому если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — заявила знаменитость.

Ранее в июне спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что артисты должны самостоятельно принимать решение о дресс-коде для своих выступлений. Тем не менее, исполнители должны «почувствовать ту реакцию общества, существующую на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию».

4 июня сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Расследование убийства певца Игоря Талькова завершено спустя 33 года. Главный подозреваемый бежал в Израиль

      Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

      Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

      Назван организатор увольнения Залужного с поста главкома ВСУ

      Дуэль российского БТР и БМП Bradley ВСУ в ДНР попала на видео

      Игорь Тальков-младший высказался о результатах расследования дела его отца

      Раскрыто состояние премьер-министра Дании после нападения

      Россиянин освобожден израильскими военными из плена ХАМАС

      Игрок клуба РПЛ пытался избить мать подруги после отдыха с пятью проститутками

      Заблудившихся в свердловском лесу детей спасли от волков щенки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше