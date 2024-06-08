Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

Чеботина заявила, что завершит карьеру, если примут закон о дресс-коде на сцене

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина пригрозила завершить свою карьеру в случае, если будет принят закон о дресс-коде для артистов. Об этом девушка заявила в разговоре с журналистами, сообщает Telegram-канал Shot.

Певица заявила, что авторы инициативы не понимают, насколько бывает жарко и физически тяжело выступать на сцене. «Исполнять песни и материалы в живую жарко и физически тяжело настолько, что можно потерять сознание. Поэтому если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — заявила знаменитость.

Ранее в июне спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что артисты должны самостоятельно принимать решение о дресс-коде для своих выступлений. Тем не менее, исполнители должны «почувствовать ту реакцию общества, существующую на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию».

4 июня сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.