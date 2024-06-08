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06:12, 8 июня 2024Культура

Швыдкой высказался об идее о дресс-коде для артистов

Швыдкой: артисты должны сами выбирать одежду, чувствуя настроения в обществе
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Артисты должны самостоятельно принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, но им нужно чувствовать настроения в российском обществе, возникшие после скандальной «голой вечеринки». Об этом в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его мнению, исполнители должны «почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию».

«Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — разные для артистов», — добавил Швыдкой.

4 июня сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

«Голая вечеринка» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

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      Марина Совина
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