В Госдуме озаботились внешним видом артистов

Депутат Госдумы Филатова: нужно ввести обязательные требования к одежде артистов

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложение ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутата, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».

В качестве примера Филатова привела скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась критике критике за внешний вид — на артистке были надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Например. лава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала образ исполнительницы провокацией.

Сама Бузова после критики извинилась за свой внешний вид на концерте в Уфе.