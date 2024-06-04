Бузова отреагировала на критику ее наряда на концерте в День защиты детей

Певица Ольга Бузова извинилась за свой откровенный наряд на концерте в Уфе

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на критику ее наряда на выступлении в Уфе в День защиты детей. Ситуацию она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Исполнительница принесла извинения за свой образ. При этом она призвала «не искать зло там, где его нет». «Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей», — написала певица. Она также напомнила, что на посещение мероприятия было установлено возрастное ограничение.

Бузова выступила в Уфе с концертом в субботу, 1 июня. На певице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. После этого она подверглась критике в соцсетях, где ее наряд сравнили с костюмом в стиле БДСМ.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала провокацией образ исполнительницы.