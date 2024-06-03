СК изучит жалобы на откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

СК проверит жалобы на откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

В Уфе следователи изучат жалобы пользователей социальных сетей на откровенный наряд певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она выступила на концерте в День защиты детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

По данным агентства, соответствующие жалобы уже приняты в следственном управлении. В ближайшее время сотрудники СК приступят к их проверке.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала провокацией откровенный наряд Бузовой, в котором та вышла на сцену во время празднования Дня защиты детей в Уфе. Глава ЛБИ сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.

Бузова выступила в Уфе с концертом в субботу, 1 июня. На исполнительнице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте, которое пользователи соцсетей сравнили с костюмом в стиле БДСМ.

