Дуэль российского БТР и БМП Bradley ВСУ в ДНР попала на видео

Опубликовано видео дуэли российского БТР-82А с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

Опубликованы кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ в Донецкой народной Республике. Запись опубликовала «Военная хроника».

На видео показано столкновение, произошедшее в поселке Сокол под Авдеевкой. Машины едут навстречу друг другу и открывают огонь. Результат дуэли неизвестен.

Ранее украинские военные сообщили о больших потерях в результате штурма под Купянском, обвиняя командование ВСУ в «необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, а также недооценке сил противника».