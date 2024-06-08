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14:12, 8 июня 2024Россия

Дуэль российского БТР и БМП Bradley ВСУ в ДНР попала на видео

Опубликовано видео дуэли российского БТР-82А с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

Опубликованы кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ в Донецкой народной Республике. Запись опубликовала «Военная хроника».

На видео показано столкновение, произошедшее в поселке Сокол под Авдеевкой. Машины едут навстречу друг другу и открывают огонь. Результат дуэли неизвестен.

Ранее украинские военные сообщили о больших потерях в результате штурма под Купянском, обвиняя командование ВСУ в «необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, а также недооценке сил противника».

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      Екатерина Кашурникова
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