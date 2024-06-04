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16:36, 4 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на потери при штурмах

Боец ВСУ Ткаченко пожаловался на потери и необдуманные действия при штурмах

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские военные сообщают о больших потерях в результате штурма под Купянском, обвиняя командование Вооруженных сил страны (ВСУ) в «необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, а также недооценке сил противника». На руководство армии республики пожаловался военнослужащий Олег Ткаченко, передает издание «Страна.ua».

По словам бойца ВСУ, роту военных отправили штурмовать село Ивановка, сообщив, что в населенном пункте находятся 10-15 российских солдат, а также пообещав подавлять дроны при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов», — сообщил он. По результатам столкновения потери ВСУ составили пять человек, а еще 11 оказались ранены.

Ткаченко сообщил, что выжившим пришлось забирать тела под постоянным огнем и без укреплений, а эвакуировали их лишь на четвертые сутки, после звонков высшему руководству.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российская армия может окружить бойцов ВСУ в районе населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике. Он объяснил, что окружению ВСУ на данном участке фронта способствует «география водохранилища».

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      Александр Курбатов
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