В ДНР рассказали о возможном окружении ВСУ в районе Карловки

Кимаковский: военные РФ могут окружить ВСУ в районе водохранилища у Карловки

Российские военные могут окружить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Это стало возможно после перехода под контроль армии России села Уманское, заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Таким образом они зажимают к (...) водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны. То есть (...) не просто выдавливают, а фактически там в районе (...) водохранилища могут взять в некое окружение противника», — рассказал Кимаковский.

Советник главы ДНР объяснил, что окружению ВСУ на данном участке фронта способствует «география самого водохранилища». Он добавил, что российские военные продвигаются к Карловке со стороны Нетайлово. Это позволит армии РФ наносить удары по дорогам снабжения украинской группировки в данном населенном пункте, уточнил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР отмечал важность взятия под контроль российских военных села Уманское на авдеевском направлении. По его словам, данный населенный пункт станет удобным плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.