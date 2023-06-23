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06:08, 23 июня 2023Россия

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Соответсвующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Согласно поправкам в закон «Об образовании в РФ», ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления в вузы.

Авторы инициативы утверждают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников. В ЛДПР обратили внимание, что экзамен изжил себя как инструмент оценки знаний, так как количество выпускников, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, резко снизилось.

Если закон примут, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. С позицией Толстого согласен депутат Султан Хамзаев. Он назвал ЕГЭ оболванивающей практикой.

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    Марина Совина
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