В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Соответсвующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Согласно поправкам в закон «Об образовании в РФ», ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления в вузы.

Авторы инициативы утверждают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников. В ЛДПР обратили внимание, что экзамен изжил себя как инструмент оценки знаний, так как количество выпускников, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, резко снизилось.

Если закон примут, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. С позицией Толстого согласен депутат Султан Хамзаев. Он назвал ЕГЭ оболванивающей практикой.

