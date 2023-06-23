ЕС ввел санкции против помогающих России компаний из Китая и ОАЭ

Евросоюз ввел санкции против помогающих России компаний из Китая, ОАЭ, Армении и Ирана

Евросоюз включил в 11-й пакет санкций 87 компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Сирии и Армении за поддержку России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

По словам европейских властей, внесенные в санкционный список организации напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России «в агрессивной войне против Украины». Для таких компаний будут действовать более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

Ранее сообщалось, что в новый пакет европейских санкций против России войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Сейчас это единственная ветка, по которой в Европу транспортируется сырье российского производства. Нефть по этому маршруту получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Первый пакет антироссийских санкций Евросоюз принял после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2022 года. Тогда в санкционный список вошли депутаты Госдумы, проголосовавшие в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, а также были введены ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в ДНР и ЛНР или извлекающих из них выгоду.