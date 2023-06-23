Участники «Фабрики звезд» назвали самое позорное воспоминание о съемках

Участница «Фабрики звезд» Богачева назвала позором спящих коллег на уроках режиссера Митты

Участники седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» и группы «Инь-Ян» Татьяна Богачева, Артем Иванов и Сергей Ашихмин назвали самое позорное воспоминание об участии в проекте. Выпуск шоу «Фабрика с Яной Чу» с ведущей Яной Чуриковой, в котором исполнители поностальгировали о культовой передаче нулевых, доступен на YouTube.

Иванов рассказал, что участники «Фабрики звезд» постоянно не высыпались, из-за чего засыпали на лекциях по режиссуре, которые вел кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Александр Митта. «Митта — это великий человек, а мы ничего с этим не можем сделать», — вспомнил он. Ашихмин добавил, что спящих участников снимали и показывали в выпусках шоу.

«Нам говорили, что сейчас придет Митта, но мы были уже настолько звезды, что шли к нему на лекции с подушками, чтобы прилечь сразу. Позор!» — отметила Богачева. В ответ Чурикова, которая была ведущей «Фабрики звезд», сказала, что она и ее коллеги по шоу удивились тому, что молодые участники «только пришли, а уже словили такую бешеную звезду». Она также добавила, что на месте участников проекта молодые кинематографисты «душу продали бы» за уроки Митты.

Ранее звезда шестого сезона известного музыкального телевизионного реалити-шоу «Фабрика звезд» российская певица Зара описала участие в проекте словами «как на зоне» и рассказала о многочисленных негласных правилах и выстроенной среди участников иерархии.