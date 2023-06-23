Информация о нахождении 18 тонн золота у замначальника таможни оказалась фейком

Информация о нахождении 18 тонн золота у замначальника таможни России оказалась фейком

Информация о нахождении 18 тонн золота и 100 миллионов долларов у замначальника таможни России по энергетике оказалась фейком.

В соцсетях распространился ролик, в котором показаны контейнеры, якобы содержащие 18 тонн золота, а также пачки денег суммой в 100 миллионов долларов. Утверждается, что общая стоимость «находки» составила 60 миллиардов рублей и принадлежала «замначальнику таможни по энергетике». Предположительно, речь идет о генерал-лейтенанте Александре Кизлыке, которого задержали 24 декабря 2019 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Впервые видео, на котором «оперативники» якобы изучают изъятое имущество чиновника, появилось на просторах сети в начале 2020 года. В ролике люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, на камеру пересчитывают пачки денег и демонстративно наступают ногами на контейнеры с золотом, что не свойственно правоохранителям. Кроме того, подобные видео с обысков, как правило, публикуются на официальных ресурсах, однако данный ролик не был представлен ни в одном из таких каналов.

В декабре 2019 года сообщалось, что в действительности у арестованного Кизлыка в ходе обысков было изъято более 78 миллионов рублей в долларах и евро, а также золотые слитки и часы люксовых марок. Информация не совпадает с данными, озвученными в видео.

Информация о том, что у замначальника таможни России по энергетике якобы обнаружили 100 миллионов долларов и 18 тонн золота, широко распространилась в соцсетях весной 2023 года. Широкого распространения в российских СМИ сообщение не получило.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»