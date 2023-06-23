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12:50, 23 июня 2023Ценности

Раскрыта связь между любимыми джинсами девушки и ее личностью

Стилистка Лиза Тэлбот заявила, что джинсы клеш выбирают креативные и смелые личности

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Стилистка Лиза Тэлбот из Великобритании раскрыла связь между любимыми джинсами девушки и ее характером. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, расклешенные штаны выбирают креативные смелые личности, которые хладнокровны и уверены в себе. В то же время рваные брюки из денима указывают на бунтарство и сопротивление конформизму, модели с завышенной талией — на любовь к комфорту, а джегинсы — признак домоседа, отметила специалистка.

При этом модные в текущем году фасоны с низкой посадкой предпочитают те, кто следит за трендами, уверен в себе и пробует новое, чтобы добиться успеха. Джинсы скинни, напротив, говорят, что их обладательница не хочет выделяться и не приветствует перемены, заявила эксперт. В заключении она выделила брюки Mom (джинсы с завышенной талией и прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»), указав, что их покупают спокойные веселые девушки.

Ранее парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером. По словам эксперта, пряди оттенка яркий блонд предпочитают артистичные экстраверты.

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    Алина Гостева
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