Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером

Парикмахер Джейсон Коллиер: яркий блонд предпочитают артистичные экстраверты

Парикмахер и преподаватель в британской компании средств для окрашивания Bblonde Джейсон Коллиер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером. Его комментарий публикует The Sun.

По словам эксперта, пряди оттенка яркий блонд предпочитают артистичные экстраверты. «Когда они рядом, никогда не бывает скучно и все смеются вместе с ними», — отметил специалист. В то же время тотал блонд выбирают настойчивые и решительные личности, которые не скрывают своих чувств. «Они харизматичны, уверены в себе и точно знают, чего хотят и как этого добиться», — пояснил эксперт.

В свою очередь, любительницы балаяжа спокойны, непринужденны и не привыкли показывать свои эмоции, а поклонницы техники окрашивания babylights — стильные, элегантные и добрые, заверил парикмахер.

В заключение Коллиер упомянул окрашивание money pieces, в рамках которого обрамляющим лицо прядям придается более светлый оттенок. Выбирающие его девушки следят за модой и трендами и любят снимать видео для TikTok, заявил мужчина.

Ранее парикмахер Данни Сольер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Окрашенные в блонд или мелированные пряди следует мыть реже, отметила специалистка. Окрашивание в темные тона также в некоторой степени сокращает количество выделяемого себума, добавила эксперт.