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13:48, 15 июня 2023Ценности

Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы

Парикмахер Данни Сольер заявила, что окрашенные в блонд волосы следует мыть реже
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Парикмахер Данни Сольер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Соответствующий материал публикует The Sun.

Окрашенные в блонд или мелированные пряди следует мыть реже, отметила специалистка. По ее словам, в данном случае использованные для смены цвета химические вещества приводят к сухости прядей, поэтому кожное сало может оздоровить их и кожу головы. Окрашивание в темные тона также в некоторой степени сокращает количество выделяемого себума, добавила эксперт.

В то же время она высказалась по поводу натуральных прядей. «Волосы брюнеток обычно выглядят заметно жирнее, чем у блондинок — просто из-за цвета», — заявила Сольер, посоветовав использовать сухой шампунь, чтобы увеличить количество дней между водными процедурами.

Ранее тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянкам самое модное окрашивание для длинных волос. По словам эксперта, обладательницам прядей данного типа любого возраста подойдет однотонное окрашивание в пастельные цвета с легким рыжим отливом.

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    Алина Гостева
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