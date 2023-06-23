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07:32, 23 июня 2023Россия

Фура с фейерверками загорелась в Подмосковье

В Подмосковье на 42-м км автодороги М-2 «Крым» загорелась фура с фейерверками

Прицеп фуры с фейерверками загорелся на 42-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подмосковье. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как разноцветные огни разлетаются в разные стороны. Как сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел на Симферопольском шоссе около 23:55 в четверг, 22 июня. Уточняется, что в пути следования у грузовика отсоединился прицеп и загорелся. Открытое горение было ликвидировано в 00:34.

В результате происшествия никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее в Нижегородской области после ДТП фуры и цистерны с топливом снаряды рассыпались по трассе. Машины с опасными грузами столкнулись на трассе М7 недалеко от села Мячково.

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    Марина Совина
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