Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 4 мая 2023Россия

Снаряды рассыпались на российской трассе при ДТП фуры и цистерны с топливом

В Нижегородской области снаряды рассыпались по трассе при ДТП фуры и цистерны с топливом

Фото: Telegram-канал Baza

В Нижегородской области после ДТП фуры и цистерны с топливом снаряды рассыпались по трассе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла еще 3 мая. Машины с опасными грузами столкнулись на трассе М7 недалеко от села Мячково.

В инциденте никто не пострадал — на выложенных снимках видно, что снаряды не были подготовлены к стрельбе, к ним не был прикручен взрыватель.

Фото: Telegram-канал Baza

Telegram-канал Shot отмечает, что снаряды предназначены для танковой стрельбы.

По предварительной версии, в инциденте виноват водитель фуры со снарядами — он задел бензовоз после того, как не справился с управлением. Судя по опубликованным фотографиям, асфальт в районе ДТП был мокрым, что могло повлиять на сцепление с дорогой.

Ранее сообщалось, что два грузовика Минобороны России столкнулись на трассе М9 «Балтия»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
Минфин приготовился к потерям нефтегазовых доходов
В Кремле заявили об усилении системы безопасности из-за атаки беспилотников
В квартиру писательницы Нины Катерли пришли с обыском из-за спектакля ее внучки
Россиянка за волосы выволокла голую женщину во двор и попала на видео
Стало известно о сбоях в работе навигаторов в Москве
Стало известно о графике работы Путина после атаки дронов на Кремль
Песков рассказал о возможном ответе на атаку украинских дронов по Кремлю
Песков заявил о необходимости тщательного расследования атаки на Кремль
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День Победы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.