Снаряды рассыпались на российской трассе при ДТП фуры и цистерны с топливом

В Нижегородской области снаряды рассыпались по трассе при ДТП фуры и цистерны с топливом

В Нижегородской области после ДТП фуры и цистерны с топливом снаряды рассыпались по трассе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла еще 3 мая. Машины с опасными грузами столкнулись на трассе М7 недалеко от села Мячково.

В инциденте никто не пострадал — на выложенных снимках видно, что снаряды не были подготовлены к стрельбе, к ним не был прикручен взрыватель.

Telegram-канал Shot отмечает, что снаряды предназначены для танковой стрельбы.

По предварительной версии, в инциденте виноват водитель фуры со снарядами — он задел бензовоз после того, как не справился с управлением. Судя по опубликованным фотографиям, асфальт в районе ДТП был мокрым, что могло повлиять на сцепление с дорогой.

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