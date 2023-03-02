Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 2 марта 2023Россия

Два военных грузовика столкнулись на российской трассе

Два военных грузовика столкнулись на трассе М9 «Балтия», есть пострадавший

Фото: Telegram-канал Mash

Два грузовика Минобороны России столкнулись на трассе М9 «Балтия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, при столкновении пострадал один военнослужащий. У него диагностирован открытый перелом. Мужчину госпитализировали. Были ли повреждены гражданские автомобили, не сообщается.

Что именно перевозили грузовики, неизвестно. В Минобороны не комментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием военной колонны произошло на автодороге КольчугиноКиржач во Владимирской области. Последствия аварии сняли на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам с Украины на Брянщине
В Подмосковье инспекторы спасли мужчину от суицида
Два года проживший в семье щенок тибетского мастифа оказался медведем
Белый дом предположил источник возникновения COVID-19
В нарядах Аврил Лавин на Неделе моды разглядели послание бывшему жениху
Диетолог назвала четыре способа обмануть организм и похудеть без страданий
Созданы наночастицы для борьбы с ожирением
Мосгорсуд 20 марта рассмотрит жалобу на приговор создателю «Омбудсмена полиции»
Набиуллина предупредила банки о необходимости средств для перестройки экономики
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.