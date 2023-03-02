Два военных грузовика столкнулись на российской трассе

Два военных грузовика столкнулись на трассе М9 «Балтия», есть пострадавший

Два грузовика Минобороны России столкнулись на трассе М9 «Балтия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, при столкновении пострадал один военнослужащий. У него диагностирован открытый перелом. Мужчину госпитализировали. Были ли повреждены гражданские автомобили, не сообщается.

Что именно перевозили грузовики, неизвестно. В Минобороны не комментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием военной колонны произошло на автодороге Кольчугино — Киржач во Владимирской области. Последствия аварии сняли на видео.