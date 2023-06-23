Пенсионер десять лет снимал изнасилования своей спящей жены случайными мужчинами

Independent: пенсионера из Франции обвинили в съемке 92 изнасилований его жены мужчинами

Жителя Франции обвинили в том, что он десять лет снимал, как случайные мужчины насилуют его жену. Всего в нелегальных съемках приняли участие около 80 человек. Об этом пишет Independent.

По данным издания, изнасилования спящей женщины происходили с 2011 года по 2020-й в коммуне Мазан около Авиньона. Расследование в отношении пенсионера началось три года назад, когда он был пойман при попытке снять незнакомку скрытой камерой в раздевалке.

Вскоре обнаружилось, что мужчина, проживший в браке более 50 лет, подмешивал своей жене в еду снотворное, а затем приглашал в свой дом мужчин, согласившихся на изнасилование спящей женщины, и снимал происходящее. Всех желающих пенсионер находил на тематическом интернет-форуме.

Всего в сексуальном насилии был обвинен и арестован 51 человек в возрасте от 26 до 73 лет. На компьютере пенсионера были найдены сотни видеороликов. Следователи выявили 92 случая сексуального насилия над женщиной со стороны 83 подозреваемых, однако личности всех причастных еще не установлены.

Жена обвиняемого подала на развод. По ее словам, супруг пытался уговорить ее согласиться на смену партнера, но она отказалась, поскольку не хотела, чтобы к ней кто-либо прикасался «без чувств».

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