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22:16, 23 июня 2023Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об усилении ВСУ иностранными наемниками

Ганчев сообщил, что ВСУ на купянском направлении усилили большим количеством наемников

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Большое количество иностранных наемников поступило для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, информация поступает от местных жителей. Они рассказали об усилении украинской армии иностранными военными. «Достаточно много со стороны Вооруженных сил националистических формирований Украины поступило на усиление к ним западных наемников», — указал он.

Мирные жители сообщили, что среди иностранцев есть говорящие на французском и польском языках.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают оперативные резервы на купянское направление. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника.

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    Марина Совина
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