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08:23, 23 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске резервов ВСУ под Купянск после наступления России

Офицер ЛНР Марочко заявил о переброске резервов ВСУ под Купянск после наступления России

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают оперативные резервы на Купянское направление, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал Марочко.

Он также заявил, что судя по состоянию техники, можно отметить, что она еще не участвовала в боевых действиях.

Ранее Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском. Затем стало известно, что танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление в районе населенного пункта.

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    Алевтина Запольская
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