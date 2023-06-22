Стало известно о продвижении российских войск на купянском направлении

Военный эксперт Марочко рассказал о продвижении ВС РФ на купянском направлении

Российские войска продвинулись на купянском направлении и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что ВС РФ удалось продвинуться на расстояние около одного километра. Эксперт отметил, что в результате успешных освободительных действий российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Ранее в Минобороны страны сообщили, что российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на запорожском направлении, при этом противник несет огромные потери. Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился.