Минобороны заявило об отражении всех попыток ВСУ продвинуться на запорожском направлении

Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на запорожском направлении, противник несет огромные потери. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По информации военного ведомства, все попытки украинской армии продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против нее. «Залпы снарядов гонят боевиков назад — в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы», — рассказали в министерстве.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.