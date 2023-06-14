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07:04, 14 июня 2023Россия

Минобороны заявило об отражении продвижения ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило об отражении всех попыток ВСУ продвинуться на запорожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на запорожском направлении, противник несет огромные потери. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По информации военного ведомства, все попытки украинской армии продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против нее. «Залпы снарядов гонят боевиков назад — в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы», — рассказали в министерстве.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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    Марина Совина
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