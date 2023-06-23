Российские танкисты перешли в наступление на одном из направлений

«Известия» заявили о переходе российских танкистов в наступление на купянском направлении

Танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента.

«То, что в зоне СВО видим достаточно редко. Танки Западной группировки войск прямой наводкой ведут удар по позициям противника на купянском направлении», — заявил журналист.

По его словам, танкисты выходят к рубежам в пригороде Купянска. Тем временем российская пехота заняла два крупных укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ), подходя ближе к границам города.

22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза рассказал, что Украина готовится к дальнейшим наступательным действиям, но российская сторона к этим шагам противника также готовится.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

