Актер «Современника» обвинил Сергея Гармаша в бегстве из театра

Актер «Современника» Сергей Юшкевич заявил, что Сергей Гармаш сбежал из театра

Заслуженный артист России Сергей Юшкевич обвинил актера Сергея Гармаша в бегстве из театра «Современник». Его слова приводит News.ru.

«Сам я вообще не из тех людей, которые бегут с корабля. Как Гармаш сбежал, например, из "Современника". Уж кто-кто, а Гармаш должен был остаться и отстаивать позиции и основы театра перед Рыжаковым. А он просто взял и свалил», — возмутился Юшкевич, отметив, что Гармаш не имел права «бросать» коллег из культурного учреждения.

26 декабря 2019 года скончалась худрук «Современника» Галина Волчек. Ее пост занял Виктор Рыжаков, который до этого руководил Центром имени Мейерхольда. Многие артисты «Современника» были не согласны и не довольны данной кандидатурой. В июне 2020 года Гармаш покинул театр.

В феврале текущего года Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника». Отмечалось, что была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в театре 50 лет.