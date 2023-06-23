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16:28, 23 июня 2023Экономика

«Газпром» поставил крест на европейском рынке сбыта

«Газпром» исключит из стратегических целей показатель доли на европейском рынке газа

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Газпром» окончательно поставил крест на европейском рынке сбыта в новой долгосрочной программе развития на 2024-2033 годы — компания исключит из системы стратегического планирования целевой показатель «Доля на рынке газа стран европейского региона». Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Соответствующую задачу совет директоров поставил председателю правления Алексею Миллеру. Также ему поручили актуализировать целевые показатели «Мощность пика ОЗП (осенне-зимний период — прим. «Ленты.ру») в зоне ЕСГ (единой системы газоснабжения — прим. «Ленты.ру»)» и «Производительность добычного комплекса в зоне ЕСГ в пиковом режиме ОЗП».

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28 декабря 2022 года в рамках подведения предварительных итогов года глава «Газпрома» сообщил, что годовой экспорт газа в страны дальнего зарубежья составит 100,9 миллиарда кубометров. В 2021 году этот показатель был почти в два раза выше — 185,1 миллиарда кубометров.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома». «Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — сказал он. Парликов добавил, что Россия и Молдавия так или иначе не выполняют свои обязательства в полной мере.

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