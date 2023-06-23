США заставили химического гиганта поплатиться миллиардами за загрязнение воды

Американская корпорация 3M выплатит до $10,3 млрд за загрязнение воды «вечными химикатами»

Американская химическая корпорация 3M в течение 13 лет выплатит 10,3 миллиарда долларов операторам систем водоснабжения США за то, что загрязняла воду химикатами. Об этом сообщает Reuters, а также сама компания на своем сайте.

Компания получила множество исков от жителей ряда штатов США. Их претензии были связаны с попаданием в почву и водоемы пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Эти синтетические вещества долго не разлагаются в воде, за что получили название «вечные химикаты». Они могут вызывать опасные заболевания у человека.

В компании заявили, что предоставят финансирование всем государственным поставщикам воды в США, обнаружившим в ней ПФАС. Кроме того, в корпорации обязались финансировать тестирование воды на наличие этих синтетических веществ и заниматься ее очисткой.

Эти меры 3M согласилась обеспечить в рамках мирового соглашения. В корпорации при этом заявили, что вину в загрязнении воды не признают и готовы продолжать защищаться, если мировое соглашение не будет одобрено судом.

Корпорация создает товары для медицинских учреждений и различных отраслей промышленности, а также производит продукцию повседневного спроса. 3M приостановила работу в России в 2022 году. Руководство группы планировало продать российские активы, общая стоимость которых оценивалась в 50 миллионов долларов, научно-производственному холдингу ВМП.