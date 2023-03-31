Американская химическая корпорация нашла покупателя на бизнес в России

РБК: американский производитель респираторов 3M нашел покупателя на бизнес в России

Один из крупнейших производителей респираторов в мире — американская корпорация 3M — нашел покупателя на бизнес в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Химическая группа обсуждает возможность продажи двух заводов научно-производственному холдингу ВМП — компания является одним из ведущих российских производителей лакокрасочных и защитных покрытий. Президент ВМП Михаил Вахрушев подтвердил информацию. По словам источника, стороны уже получили разрешение осуществить сделку от подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В России 3М принадлежало два предприятия: завод в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и завод в Волоколамске. На первом предприятии производятся продукты для нефтегазовой отрасли, на втором — средства защиты, в том числе респираторы.

Крупнейшая в США химическая компания приостановила деятельность в России в мае 2022 года, связав решение с началом боевых действий на Украине. В сентябре руководство компании решило продать активы в стране, их общая стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.