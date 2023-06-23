Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 23 июня 2023Ценности

Айза показала внешность спустя пять месяцев после пересадки волос

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина показала внешность спустя пять месяцев после пересадки волос

Кадр: @aizalovesam

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала внешность спустя пять месяцев после пересадки волос. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах блогерша позирует в серой футболке и с распущенными прядями, демонстрируя отросшие после процедуры волосы на лбу. «После пересадки у меня здесь [на затылке] нет волос и густота несильная», — отметила автор поста.

При этом она указала, что сняла искусственные волосы и не может решить, ждать ли ей возвращения своего мастера по наращиванию, которая уехала в США, или сделать стрижку. «Это очень плохая идея, потому что вы знаете, как сильно я люблю длинные волосы. И я не понимаю, что мне делать», — заявила 38-летняя знаменитость.

Ранее в июне сообщалось, что Айза вновь задумалась об изменении черт лица и показала желаемую внешность. 38-летняя знаменитость призналась, что хочет увеличить подбородок посредством специальных инъекций. По ее словам, на мысли о данном вмешательстве ее подтолкнуло собственное отражение в зеркале.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    В США описали смерть пассажиров пропавшего у «Титаника» батискафа
    На Украине пройдут учения на случай теракта на Запорожской АЭС
    Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах
    Валерия Гай Германика прокомментировала слухи о русофобии за границей
    Венгрия призвала не тратить деньги лишь на Украину
    Россияне назвали частую причину конфликтов на работе
    Подводник высказался об управлении пропавшего у «Титаника» батискафа джойстиком
    Москвичи записали на видео дождь с градом
    Визит главы МЧС в ДНР показали на видео
    В ЕК высказались о сроках вступления Украины в Евросоюз
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.