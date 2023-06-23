Поляк напал на российского туриста в отеле Египта

В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort поляк напал на россиянина и оскорбил его семью

В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort поляк напал на российского туриста и оскорбил его семью. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в регионе Сафага 23 июня. Семья россиянина по имени Павел спустилась на обед в гостинице и оказалась в одной очереди с польским постояльцем. Последний стал кричать на детей туриста из России и призывать всю семью «убираться отсюда».

«Гражданин Польши был настроен очень агрессивно, притом что мужчина не был пьяным. Разговор шел уже на повышенных тонах. Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», — поделился Павел. По его словам, в отеле проживают и другие граждане Европы, однако никто из них не проявлял такую агрессию.

Ранее юрист Алексей Гавришев посоветовал российским туристам обратиться за помощью в полицию или консульство в случае конфликта на национальной почве во время отдыха за рубежом. Эксперт подчеркнул, что обычно в гостиницах должен находиться кто-то из сотрудников туроператоров или гид, к которым тоже можно обратиться за помощью.