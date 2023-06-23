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16:07, 23 июня 2023Экономика

В России резко подешевела популярная модель iPhone

«Палач»: цена на iPhone 13 в России опустилась ниже 65 тысяч рублей

Фото: Piyas Biswas / Globallookpress.com

Популярный смартфон iPhone 13 внезапно подешевел в России. Хотя в предыдущие месяцы его цена, наоборот, росла, поднимаясь вплоть до 82 тысяч рублей, сейчас его можно купить за 63 тысячи рублей, выяснил портал «Палач», проанализировав цены на «Яндекс Маркет».

Речь идет о цене iPhone 13 на 128 ГБ. При этом самый актуальный iPhone 14 обойдется сегодня покупателям примерно на десять тысяч рублей дороже.

Отметим, что в марте iPhone 14 можно было купить за 65 тысяч рублей, а iPhone 13 стоил от 59 тысяч. При этом, как напоминают журналисты, разница между этими моделями не слишком существенна — в них используются идентичные экраны, камеры и даже чипы. Отличие iPhone 14 состоит в автофокусе фронтальной камеры.

Ранее сообщалось, что в России создадут модели iPhone 15, вдохновленные дизайном люксовых автомобилей. Этим займется бренд специальных версий смартфонов Caviarr. Эксклюзивная модель обойдется в 554 тысячи рублей. Сама линейка iPhone 15 еще не вышла на рынок и будет представлена осенью текущего года.

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    Дмитрий Воронин
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