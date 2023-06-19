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14:02, 19 июня 2023Ценности

В России появится iPhone 15 за полмиллиона рублей

В России появятся модели iPhone 15, вдохновленные дизайном люксовых автомобилей

Фото: Caviar

Российский бренд люксовых версий смартфонов Caviar создал дизайн коллекции iPhone 15 за 554 тысячи рублей. Соответствующую информацию публикует портал iXBT.

Сообщается, что дизайнеры компании придумали четыре модели смартфона, вошедшие в коллекцию под названием Vision. Так, в список внесли гаджеты, именуемые Bionic M, Turbo, Matador и Bavaria. По словам представителей компании, разработчики вдохновились дизайном автомобилей Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage.

При этом известно, что в каждой серии, которая получит кастомные боковые кнопки разных цветов, появится лишь 99 смартфонов.

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По данным iXBT, стоимость iPhone 15 из новой коллекции начинается от 399 тысяч рублей. В свою очередь, самая дорогая модель Bionic M на iPhone 15 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 ТБ обойдется покупателю более чем в полмиллиона рублей. Линейка iPhone 15 еще не вышла на рынок и будет представлена осенью текущего года.

Ранее в июне эксперты назвали главный люксовый бренд мира. Сообщалось, что немецкий автомобильный бренд Porsche шестой год подряд стал главным люксовым брендом мира. В пятерку лидирующих компаний люксового класса также вошли французский модный дом Louis Vuitton, который оценили в 26 миллиардов долларов. За ним последовали Chanel (19), Gucci (18) и Hermes (14).

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    Екатерина Ештокина
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