В России появится iPhone 15 за полмиллиона рублей

В России появятся модели iPhone 15, вдохновленные дизайном люксовых автомобилей

Российский бренд люксовых версий смартфонов Caviar создал дизайн коллекции iPhone 15 за 554 тысячи рублей. Соответствующую информацию публикует портал iXBT.

Сообщается, что дизайнеры компании придумали четыре модели смартфона, вошедшие в коллекцию под названием Vision. Так, в список внесли гаджеты, именуемые Bionic M, Turbo, Matador и Bavaria. По словам представителей компании, разработчики вдохновились дизайном автомобилей Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage.

При этом известно, что в каждой серии, которая получит кастомные боковые кнопки разных цветов, появится лишь 99 смартфонов.

По данным iXBT, стоимость iPhone 15 из новой коллекции начинается от 399 тысяч рублей. В свою очередь, самая дорогая модель Bionic M на iPhone 15 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 ТБ обойдется покупателю более чем в полмиллиона рублей. Линейка iPhone 15 еще не вышла на рынок и будет представлена осенью текущего года.

Ранее в июне эксперты назвали главный люксовый бренд мира. Сообщалось, что немецкий автомобильный бренд Porsche шестой год подряд стал главным люксовым брендом мира. В пятерку лидирующих компаний люксового класса также вошли французский модный дом Louis Vuitton, который оценили в 26 миллиардов долларов. За ним последовали Chanel (19), Gucci (18) и Hermes (14).

