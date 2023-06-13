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17:51, 13 июня 2023Ценности

Назван главный люксовый бренд мира

Brand Finance: автомобильный бренд Porsche стал лидером мирового рейтинга люксового класса

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Немецкий автомобильный бренд Porsche шестой год подряд назван главным люксовым брендом мира. Соответствующую информацию приводит международная консалтинговая компания Brand Finance.

Сообщается, что стоимость бренда за минувший год увеличилась на девять процентов и составила 37 миллиардов долларов. В пятерку лидирующих компаний люксового класса также вошли французский модный дом Louis Vuitton, который оценили в 26 миллиардов долларов. За ним последовали Chanel (19), Gucci (18) и Hermes (14).

При этом шестую строчку в рейтинге занял люксовый бренд Dior, седьмую — Cartier, а восьмую —Rolex.

Помимо этого, самой быстрорастущей компанией, стоимость которой увеличилась за год в 2,2 раза, стал Lamborghini, занявший 18 позицию в рейтинге. Отмечается, что прибыль марки за год составила 614 миллионов евро.

В мае в России выставили на продажу редкий автомобиль 1967 года выпуска. Речь шла о заднеприводном Buick Riviera, которые продается в Московской области за семь миллионов рублей. Представленный на платформе автомобиль отличался не только отличным состоянием, но и обилием тюнинга.

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    Екатерина Ештокина
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