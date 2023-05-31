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07:02, 31 мая 2023Ценности

В России выставили на продажу редкий автомобиль 1967-го года выпуска

В России продают редкую машину Buick Riviera 1967-го года выпуска за семь миллионов рублей

Изображение: Avito

В России выставили на продажу редкую машину 1967-го года выпуска за миллионы рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто».

Речь идет о заднеприводном Buick Riviera, которые продается в Московской области за семь миллионов рублей. Представленный на платформе автомобиль отличается не только отличным состоянием, но и обилием тюнинга. Так, например, диски для Buick были сделаны в единственном экземпляре с повтором рисунка тормозных барабанов, а само авто окрасили в яркий оттенок фиолетового Ultra Candy.

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Известно, что в ПТС транспортного средства указано всего два владельца, а его пробег составляет 57 тысяч километров. Buick Riviera стал первым серийным автомобилем премиум-класса, сошедшим с конвейера General Motors. Отмечается, что название в переводе с итальянского означает «береговая линия».

В апреле Анастасия Ивлеева приобрела Ferrari Tributo, цена которой разнится от 25 до 38 миллионов рублей. «Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала автоэксперт Мария Посеницкая.

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    Майя Пономаренко
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