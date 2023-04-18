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17:49, 18 апреля 2023Ценности

Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой

Телеведущая Анастасия Ивлеева приобрела спорткар Ferrari Tributo за 30 миллионов рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль Ferrari Tributo. Публикация на эту тему появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 530 тысяч подписчиков.

Знаменитость разместила снимок, на котором она позирует рядом с красным спорткаром на фоне главного здания Московского Государственного Университета. Известно, что цена данной машины варьируется от 25 до 38 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска авто.

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«Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала также в интервью администраторам Telegram-канала «Звездач» автоэксперт Мария Посеницкая.

В феврале 2021 года Ивлеева также раскрыла цену самой дорогой покупки в своей жизни. «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей», — отметила она. Отмечается, что серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела летом 2020 года.

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Майя Пономаренко
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