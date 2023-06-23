В Крыму удивились словам Обамы о настроениях крымчан в 2014 году

Глава украинской общины Крыма Гридчина: слова Обамы о выборе крымчан — запоздалая истина

Заявление бывшего президента США Барака Обамы о пророссийских настроениях крымчан, сделавших в 2014 году выбор в пользу воссоединения с Россией, являются запоздалой истиной. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам общественницы, столь позднее признание этого факта удивило ее.

«Удивительно, что такие запоздалые истины посетили Барака Обаму только сейчас, когда практически каждое западное издание едко прокомментировало провал так называемого украинского контрнаступления, на которое американскими налогоплательщиками было потрачено немало миллиардов», — рассказала агентству Гридчина.

Ранее Обама оправдался за вялую реакцию на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда Киев ждал от американских властей поддержки. Политик подчеркнул, что тогда население полуострова выступало за такие перемены.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовало за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, и многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе.