Обама признал желание крымчан быть в составе России. Почему экс-президент США изменил свое мнение?

Экс-президент США Обама признал, что жители Крыма хотели войти в состав России в 2014 году

Бывший президент США Барак Обама оправдался за вялую реакцию на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда Киев ждал от американских властей поддержки. Политик подчеркнул, что тогда население полуострова выступало за такие перемены. Его слова прозвучали в интервью CNN.

Экс-президент добавил, что обстоятельства были другими по сравнению с февралем 2022 года, когда началась военная операция России на Украине. Обама добавил, что в то время западные союзники не оказывали Киеву никакой финансовой или военной поддержки, потому что присоединение Крыма к России нашло «некоторое понимание в Европе».

Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня... в Крыму было много русскоговорящих, и там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия Барак Обама экс-президент США

Обама подчеркнул, что ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы ввести санкции против России, «пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали». Впрочем, убежден политик, тогда это позволило предотвратить более масштабный конфликт.

При этом в 2014 году, комментируя воссоединение России с Крымом, Обама говорил: Москва «разрушает международный свод правил», пригрозив ей международной изоляцией. «Это не очередная холодная война, в которую мы вступаем. США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией», — утверждал политик.

В Кремле заявили о рациональном зерне в словах Обамы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова политика, отметил: в 2014 году «практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации», и это не секрет для западных стран. В этом смысле в словах Обамы присутствует рациональное зерно, признали в Кремле.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, в свою очередь, назвала такой комментарий «запоздалой истиной».

Крымчане в 2014 году высказались за вхождение в состав России, за возвращение домой, в родную гавань. Для крымчан данное решение являлось жизнеопределяющим, ведь жить в киевской оккупации было просто невыносимо Анастасия Гридчина глава украинской общины Крыма

США считают Крым украинским и не запрещают Киеву атаковать его

Действующие власти Соединенных Штатов регулярно напоминают, что считают Крым украинской территорией, а Белый дом не ограничивает Киев в праве наносить по полуострову удары, о чем говорил еще в мае советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом он подчеркивал, что американские власти выступают против атак по международно признанной российской территории.

Западные страны осудили воссоединение России с Крымом

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство проголосовали за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, и многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.

Президент России Владимир Путин при этом настаивал, что условий для возвращения полуострова в состав Украины «не существует и не может существовать».