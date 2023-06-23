В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме

Подоляк раскритиковал бывшего президента США Обаму за его слова о воссоединении Крыма и РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter раскритиковал заявление бывшего президента США Барака Обамы о желании крымчан войти в состав России.

«Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — отреагировал Подоляк. По его мнению, слова экс-лидера Белого дома показывают, что сейчас «международного права практически не существует».

22 июня в интервью CNN Обама оправдался за вялую реакцию на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда Киев ждал от американских властей поддержки. Политик подчеркнул, что тогда население полуострова выступало за такие перемены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова политика, отметил: в 2014 году «практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации», и это не секрет для западных стран. В этом смысле в словах Обамы присутствует рациональное зерно, признали в Кремле.