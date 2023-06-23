Фигурой дочери Трампа в купальнике восхитились в сети

Дочь Дональда Трампа Иванка восхитила поклонников фигурой в купальнике

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка попала в объектив папарацци в откровенном наряде и восхитила пользователей сети. Снимки и комментарии публикует Daily Mail.

41-летнюю знаменитость сфотографировали на Коста-Рике во время занятий серфингом. На размещенных кадрах видно, что предпринимательница прогуливалась по пляжу в купальнике черного цвета с вырезом в области груди. При этом волосы бизнесвумен были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. От аксессуаров она также отказалась.

Читатели издания оценили внешний вид Трамп в комментариях под опубликованными кадрами. «Прекрасная фигура», «На ее месте я бы тоже только и делал, что отдыхал», «Пусть другие завидуют», «Красотка», — высказывались многочисленные поклонники.

В марте внешность Иванки Трамп после загара раскритиковали в сети. Звезду сняли в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от долгого пребывания на солнце.