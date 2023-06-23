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09:04, 23 июня 2023Силовые структуры

В окрестностях Ялты на газопроводе ночью произошел взрыв

В окрестностях Ялты произошел взрыв на газопроводе, рванула труба среднего давления

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

В окрестностях Ялты на газопроводе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, инцидент произошел ночью: рванула труба среднего давления.

Предположительно, на месте взрыва нашли следы внешнего вмешательства. Подробности неизвестны.

Ранее стало известно, что в Крыму 38-летнего жителя Ялты осудят за взлом компьютерной системы предприятия. В правоохранительные органы обратился директор компании. Он сообщил, что кто-то заблокировал работу его организации, сбросив все настройки системы.

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    Екатерина Власова
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