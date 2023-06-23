Российский военный высказался о проблемах контрнаступления ВСУ

Капитан Дандыкин: контрнаступление Украины проваливается из-за действий российских военных

Причина неудач вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления заключается не в дефиците вооружений, а в грамотных действиях министерства обороны России, самоотверженной работе волонтеров и мужестве солдат. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украинцев постоянно обучают, им поставляют все новое оружие, советское по всему миру собирали. Снарядов ВСУ тоже хватает, это видно из того, как обстреливают приграничные территории. Так что причина неудач контрнаступления не в дефиците вооружений, а в том, что мы сделали выводы из того, что случилось осенью, когда у Украины были тактические успехи», — считает Дандыкин.

С того времени, по словам военного эксперта, Россия успела построить активную оборону, провести успешную частичную мобилизацию, до сих пор идет успешный набор контрактников. Также Дандыкин обратил внимание на заслуги солдат и командиров, тех, кто «держит фронт».

«Большая заслуга волонтеров, нашего военно-промышленного комплекса, который работает, несмотря на трудности, проводит постоянные модернизации. Большая заслуга солдат. Именно по этой причине контрнаступление не удается», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что украинское наступление проходит не так успешно из-за того, что Запад слишком медленно поставлял оружие. Россия за это время успела подготовиться. Главной проблемой контрнаступления политик назвал «устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве».