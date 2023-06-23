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13:57, 23 июня 2023Бывший СССР

Кулеба назвал проблемы в контрнаступлении ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ не хватает снарядов в контрнаступлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженным силам страны (ВСУ) не хватает снарядов в контрнаступлении. Его слова передает британское издание The Telegraph.

«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве», — сказал Кулеба, назвав эту трудность «непокоренной вершиной» украинской оружейной дипломатии.

Второй крупнейшей проблемой ВСУ министр назвал господство Вооруженных сил (ВС) России в воздухе.

Ранее Кулеба опроверг планы Киева использовать грязную ядерную бомбу. «Повторяю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует приобретать грязные бомбы», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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