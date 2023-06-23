В Киеве опровергли планы приобрести грязную бомбу

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует приобретать грязную бомбу

У Киева нет планов приобрести грязную бомбу. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Повторяю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует приобретать грязные бомбы», — опроверг обвинения украинский министр.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России получила данные об отправке Киевом двух контейнеров с ядерным топливом с Ровенской атомной электростанции (АЭС) на переработку в Чернобыль без уведомления МАГАТЭ.

6 июня стало известно, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило теракт в России с использованием грязной бомбы. Диверсанты собирались заложить на аэродроме Северный в Ивановской области несколько бомб с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время.