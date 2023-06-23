Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 23 июня 2023Бывший СССР

В Киеве опровергли планы приобрести грязную бомбу

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует приобретать грязную бомбу

Фото: Henry Nicholls / Reuters

У Киева нет планов приобрести грязную бомбу. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Повторяю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует приобретать грязные бомбы», — опроверг обвинения украинский министр.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России получила данные об отправке Киевом двух контейнеров с ядерным топливом с Ровенской атомной электростанции (АЭС) на переработку в Чернобыль без уведомления МАГАТЭ.

6 июня стало известно, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило теракт в России с использованием грязной бомбы. Диверсанты собирались заложить на аэродроме Северный в Ивановской области несколько бомб с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле оценили высказывание Обамы про русских в Крыму
    Стали известны зарплаты футболистов «Зенита»
    МИД Чехии заявил об отсутствии коротких путей в ЕС для Украины
    Клава Кока показала фигуру в бикини на отдыхе
    В России изготовили двигатель для испытаний «Союза-5»
    Мужчина похудел на 36 килограммов за полгода после странного приступа
    Россиянина заподозрили в совершении диверсий в Крыму
    Россиянка в купальнике легла загорать в центре Москвы и попала на видео
    В Запорожской области обвинили Украину в изготовлении «грязной бомбы»
    Песков ответил Макрону на обвинение России в неоколониализме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.