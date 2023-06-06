Украинская разведка готовила теракт с использованием «грязной бомбы» в России

ФСБ: ГУР Минобороны Украины готовило теракт с использованием «грязной бомбы» в России

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило теракт в России с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. Об этом сообщает ФСБ России, службу цитирует РИА Новости.

О планах украинской разведки стало известно во время расследования диверсии, готовившейся на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Диверсанты собирались заложить несколько «грязных бомб» с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время.

Если бы им удалось реализовать задуманное, местность стала бы непригодна для проживания людей.

«Грязная бомба» — это радиологическое оружие, в котором радиоактивный материал сочетается с зарядом взрывчатого вещества. Цель этого оружия — загрязнение территории вокруг взрыва радиоактивным материалом.

В октябре 2022 года Минобороны заявляло, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав военных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главу Минобороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.