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14:25, 23 июня 2023Ценности

Беременная Рианна вышла в свет в прозрачном комбинезоне

Беременная Рианна появилась на концерте A$AP Rocky в прозрачном наряде Jean Paul Gaultier

Фото: Gotham / GC Images

Беременная барбадосская певица Рианна появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

35-летняя исполнительница посетила концерт возлюбленного A$AP Rocky в винтажном комбинезоне Jean Paul Gaultier, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Среди прочего знаменитость надела блестящее бикини бренда Oséree стоимость 225 долларов. Рианна вышла в свет с собранными в гладкий хвост волосами и ярким макияжем.

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На размещенных кадрах видно, что певица отказалась от аксессуаров, при этом она держит в руках веер. В качестве обуви телезвезда предпочла золотистые босоножки на каблуке.

В мае Рианна снялась топлес и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией откровенных снимков, на которых она позирует в кружевных трусах черного цвета, прикрыв руками обнаженную грудь.

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    Майя Пономаренко
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