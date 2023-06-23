Беременная Рианна вышла в свет в прозрачном комбинезоне

Беременная Рианна появилась на концерте A$AP Rocky в прозрачном наряде Jean Paul Gaultier

Беременная барбадосская певица Рианна появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

35-летняя исполнительница посетила концерт возлюбленного A$AP Rocky в винтажном комбинезоне Jean Paul Gaultier, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Среди прочего знаменитость надела блестящее бикини бренда Oséree стоимость 225 долларов. Рианна вышла в свет с собранными в гладкий хвост волосами и ярким макияжем.

На размещенных кадрах видно, что певица отказалась от аксессуаров, при этом она держит в руках веер. В качестве обуви телезвезда предпочла золотистые босоножки на каблуке.

В мае Рианна снялась топлес и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией откровенных снимков, на которых она позирует в кружевных трусах черного цвета, прикрыв руками обнаженную грудь.